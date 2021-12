Magazine 'Sou menos teimosa que ele', diz Anitta sobre parceria com Pedro Sampaio Os artistas se uniram para lançar nesta quinta-feira (9) a faixa 'No Chão Novinha'; a música traz as batidas do funk com elementos da cultura de Belém do Pará

"Eu sou menos teimosa [que ele], embora não pareça", diz Anitta, 28, em relação a sua nova parceria com o cantor Pedro Sampaio, 23. "Eu estou aqui bocejando, porque estava fazendo festa ontem", conta ainda a cantora durante conversa com a imprensa. Os artistas se uniram para lançar nesta quinta-feira (9) a faixa "No Chão Novinha", que já deixou os fãs animados com a ...