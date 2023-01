“Elas fizeram a Revolução/ Ele não, ele não sabe não/ As mulheres proclamaram a Independência do Brasil/ Dos anos 2000.” Logo nos primeiros versos do disco Baiana, a cantora Daniela Mercury manda o seu recado afiado na faixa de abertura Mulheres do Mundo. Politizado, o disco, que chegou às plataformas digitais recentemente, conta com 14 faixas, a maior parte composta pela própria artista durante o período da pandemia. O mesmo tom segue nas canções O Samba Não Pode Esperar, e o single Baiana, que dá nome ao projeto. Na quase totalidade do repertório, contudo, o que se tem é um panorama da atual situação no Brasil e no mundo, com foco nas riquezas do Nordeste, na preocupação com o clima e o meio ambiente, como na letra de Macunaíma, e na saudade do carnaval, com Aglomera. Em entrevista por telefone ao POPULAR, a artista falou sobre política, carreira e os 30 anos do disco O Canto da Cidade.

Baiana é um disco que nasce na pandemia, afinal você escreveu cerca de 60 músicas no período. O que foi o seu combustível para tanta inspiração?

Eu compus muitas músicas, mas as mais tristes eu preferi não lançar. Sempre escrevi bastante sobre tudo e às vezes busco falar sobre temas específicos quando estou compondo para um novo álbum. Nessa pandemia revi minhas memórias da infância e da adolescência que passei no período da ditadura. Passamos por um tempo de preocupação, indignação e de lutar pela cultura. Ouvi também o repertório dos grandes artistas brasileiros e acompanhei os jovens. Tentei encontrar simbolismos, metáforas e tudo para falar de nós e renovar o meu trabalho. Deixei o coração mandar muitas vezes.

Apesar de ser uma cantora reconhecida internacionalmente, você decidiu batizar o disco com o título de Baiana. O que é ser baiana, já que você nunca morou fora de Salvador?

Ser baiana é ser uma artista do mundo, sem perder as minhas raízes, a essência e a relação com o meu povo. Digo isso de diferentes formas em várias faixas desse álbum e em tantas outras lançadas na minha carreira. Sou uma mulher dona do meu destino, tenho orgulho de falar do meu protagonismo, da minha autonomia. Sou uma artista independente, construí uma carreira internacional com o meu próprio esforço, fiz tudo sempre com liberdade, sem seguir regras, aprendi com Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano, Chico. Sou tudo e nada como todos e sou o que consigo produzir artisticamente no final das contas.

Baiana foi lançado no ano em que O Canto da Cidade, álbum fundamental da sua carreira, completou três décadas. Você considera o disco mais importante da sua discografia? Quais foram os desafios da época?

O Canto da Cidade foi o disco que fixou o meu DNA na música brasileira e que me levou pelo Brasil e pelo planeta pela primeira vez. É um trabalho que mistura MPB, anuncia o samba-percussivo, uma nova sonoridade e poética, não deixa de ser político também. É um trabalho amplo, com minha influência já bastante definida e com temas que seguem atuais, como nas faixas Bandido da América e Geração Perdida. De certa forma é o mais importante, mesmo que não traduza artisticamente tudo que gostaria. Claro que estou sendo exigente demais, afinal dificilmente um projeto consegue dizer tudo.

O novo registro não deixa de ser politizado, caso das canções O Samba Não Pode Esperar, lançado antes do primeiro turno das eleições presidenciais, e Mulheres do Mundo. Por que não deixar passar batido esse momento no disco?

Não tem como dissociar minha obra da política. Minha música sempre teve essa profundidade, meu axé sempre foi ligado a essas questões. O Samba Não Pode Esperar, por exemplo, foi uma letra contra o fascismo, que fala do horror que é o fascismo e desse novo movimento da extrema-direita mundial. Já em Mulheres do Mundo quis falar sobre a importância feminina na luta pela democracia. Participei da campanha Ele Não (contra a eleição de Bolsonaro) desde o início, e essa campanha se manteve durante quatro anos. Nós fomos a resistência num governo de autoritarismo. Mas não deixo de falar sobre o clima, a Amazônia e o Nordeste.

Qual o preço que você paga por ser tão engajada politicamente enquanto alguns artistas, inclusive estrelas baianas, optam pelo distanciamento de temas políticos? Você arriscou muito sua carreira por conta da postura política?

Sou politizada desde criança, sou uma mulher nordestina. Desde o início da minha carreira lutei por questões importantes, contra o racismo, contra a ditadura, contra a fome, agora contra o fascismo, e sempre incomodei um pouco falando de assuntos sérios do meu sonho de País. Muita gente queria que eu falasse somente de alegria, mas não vivo num mundo encantado. Enfim, arrisquei, mas faz parte, não tinha como ser de outro jeito. Não tem como ver o Brasil sendo destruído calada. Penso que grande parte da população não compreendeu a situação grave que a democracia passou desde o golpe contra a Dilma.

Muitos artistas sofreram ataques por conta do seu posicionamento político. Como você avalia esse cenário de intolerância com o lado que apoiou o presidente eleito?

O diálogo está muito difícil, ainda mais com tanta fake news. É de se esperar que as pessoas se ataquem. Fala-se de polarização, mas não acho que seja essa questão, e sim a manipulação da comunicação provocada por movimentos antidemocráticos por populismo de extrema-direita. É claro que a população não compreende com profundidade o que está acontecendo, fica confusa, não sabe lidar com o momento. Praticamente metade do País votou no governo anterior, sem ter noção do que ele significa, do que realmente estava em jogo. Temos o desafio gigantesco de reconstruir o Brasil.

Você já começou a turnê do disco Baiana, sendo que a estreia foi em Portugal. Você pretende trazer o show também para Goiânia, cidade onde faz um tempo que você não se apresenta?

Vou levar a minha turnê para o Brasil todo, prometo. Estou com saudade de fazer show em Goiânia, uma cidade que sempre me acolheu com muita alegria e afeto. Tem várias canções recentes que lancei e que não tive chance de cantar ao vivo em Goiás. A sorte é que os goianos estão sempre com a gente nos blocos de carnaval. É um povo que adora axé e que gosta de música eletrônica, dois elementos que estão fortes nesse álbum e sempre no meu trabalho de formas diferentes. Tenho certeza que vocês vão adorar, tem canções gostosas de dançar, românticas e letras profundas para emocionar.

