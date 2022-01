Magazine Stand up comedy conquista cada vez mais o público goiano O formato de apresentação em pé, em que o comediante conta apenas com um microfone e o seu repertório, sem cenário, acessórios e caracterizações para se conectar com a plateia

A recente e avassaladora passagem do humorista Whindersson Nunes por Goiânia, que precisou de uma sessão extra no Centro de Convenções da PUC-GO, o maior teatro do Estado, dá a dica: hoje, mais do que nunca, as pessoas querem rir. Os shows de comédia, em especial os de stand up comedy, vivem atualmente um dos cenários mais positivos em questão de espaço e audiên...