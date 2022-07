Plantas que adentram a ambientes diversos, desde salas de estar e suas adjacentes, como sacadas, quartos e até salas de banho. Espaços sem paredes, mas divididos por estruturas criativas, como alvenaria, cortinas, vasos e estantes. Reaproveitamento de materiais reciclados e da construção civil, aplicação de luz e correntes de ar naturais. Conceitos que celebram o paisagismo, a integralidade, a sustentabilidade e o design biofílico, os ambientes da CasaCor Goiás adentram ao Infinito Particular, tema deste ano, para promover as tendências da arquitetura contemporânea.

Até esta terça-feira (5), quem adentrar aos universos particulares de diversos arquitetos e designers criados para a edição 2022 da CasaCor Goiás vai encontrar ambientes que festejam o movimento arquitetônico do bem-estar, repensando o conceito de “lar”. Novas ideias de habitação foram estudadas por um time de profissionais que trabalharam com conceitos contemporâneos e inovadores. A pergunta que esses profissionais fizeram foi: qual a casa em que habito?

“O paisagismo tem um papel importante de fazer conexão da arquitetura com a atemporalidade. A utilização de vegetação natural sempre será tendência, vai muito além de modismo, é capaz de provocar boas sensações e dar leveza à arquitetura, interno ou externo ao edifício”, aponta a arquiteta Lia Galera, que desenvolveu o Espaço Brasal. Com três ambientes, o projeto cria artifícios como a repetição de elementos, jogos de espelhos e texturas. “Foram usados 16 vasos em concreto de diferentes tamanhos e posicionados estrategicamente a fim de compor com o mobiliário”, explica a profissional.

Já na Suíte Descompressão, o arquiteto Estevão Garcia se apoiou no design biofílico, isto é, formas inovadoras de criar ambientes naturais que melhoram a saúde e o bem-estar. “O design biofílico do meu ambiente veio da necessidade intrínseca do ser humano em se conectar com a natureza”, sugere o profissional. No espaço, o arquiteto buscou inserir elementos naturais no ambiente construído, como plantas, pedras e madeira, conectando as pessoas com a natureza, trazendo relaxamento e bem-estar.

“Sempre buscar evidenciar elementos naturais é a melhor dica para o design contemporâneo”, aponta Estevão. Na Suíte Descompressão, o profissional une o estilo contemporâneo de obras de arte e mobiliário com elementos naturais, em ambiente tecnológico e automatizado. “A preservação do meio ambiente e a sustentabilidade vêm ganhando cada vez mais destaque no cenário mundial, e na arquitetura e design não é diferente. Cada vez mais estamos nos reconectando com a natureza, e o desenvolvimento sustentável é fundamental para preservação de recursos”, diz.

A casa que habito

Com o desejo de se sentir em casa, no conforto do lar, o arquiteto Lucas Machado criou a Casa Refúgio, em atmosfera minimalista e ambiente integrado, sem deixar de lado a funcionalidade. “A ideia foi trazer um pouquinho da sensação de área externa para dentro do loft, por meio da floreira que desenvolvi ao redor de todo o espaço de jantar, deixando todo o ambiente arborizado, cheio de vida e contribuindo para uma sensação de bem-estar”, explica. Para o profissional, o paisagismo em ambientes fechados é uma tendência necessária. “As plantas melhoram a qualidade do ar nos ambientes e trazem diversos benefícios à saúde de quem vive próximo a elas”, reitera.

Na área externa da CasaCor Goiás, a paisagista Shoraya Canêdo desenvolveu o Terraço Flamboyant, espaço que cria uma conexão entre a natureza e o contemporâneo. “Sustentabilidade é muito atual e procurei trabalhar alguns elementos reciclados substituindo seixos de rio e areia natural por pedriscos produzidos a partir de restos de materiais de construção triturados em diferentes granulometrias. As madeiras presentes no jardim e aquário são pedaços de madeira oriundos de árvores queimadas”, revela a profissional.