Magazine Tadeu Schmidt faz balanço dos 50 primeiros dias à frente do BBB O ex-Fantástico assumiu o programa nesta temporada, após a gestão de Tiago Leifert, e vem colhendo mais elogios que críticas nas redes sociais

Com previsão de ser exibido durante 100 dias, o BBB 22 (Globo) chega nesta segunda-feira (7) à metade. Se os participantes não caíram no gosto do público, deixando a disputa daqui para a frente pouco previsível, o mesmo não se pode dizer do novo apresentador, Tadeu Schmidt. O ex-Fantástico assumiu o programa nesta temporada, após a gestão de Tiago Leifert, e vem ...