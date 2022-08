A atriz e humorista Tatá Werneck publicou um desabafo em sua conta no Twitter neste sábado (13) para informar aos seguidores que sofreu um ataque hacker e está sendo ameaçada pelos criminosos para conseguir dinheiro para que o conteúdo acessado não seja divulgado. Além disso, ela alertou aos veículos de imprensa de que, caso algo seja veículado, estão sendo coniventes com o crime.

"Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime", escreveu ela.

Tatá não informou qual tipo de conteúdo foi acessado pelo hacker e nem que conta ou dispositivo tiveram acesso. A humorista informou que foi feito um boletim de ocorrência para o caso. Seguidores da atriz se solidarizaram com a situação. A atriz Cleo Pires escreveu "Meu Deus, Tata! Que absurdo sem tamanho. Se precisar de alguma coisa, tô aqui, viu?”.

Segundo o Código Penal,o crime de invasão de dispositivo virtual possui multa e pena de um a quatro anos de reclusão.

