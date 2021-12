Magazine Tatá Werneck tira sarro de Fiuk e se veste de paquita no Prêmio Multishow Tatá fez uma piada sobre o vício em cigarro do cantor. E, ao fim, ela apareceu vestida de paquita e com uma faixa na cabeça onde se lia "100% Fiuk: "Queria pedir desculpas para o Fiuk", afirmou.

Fiuk foi alvo de muitas das piadas feitas por Tatá Werneck na noite desta quarta (8) no Prêmio Multishow, no Rio. A humorista e o ator e cantor têm trocado alfinetadas pelas redes sociais desde que a participação de Fiuk no Lady Night foi ao ar, na semana passada. "Amor, não faz o Fiuk não", disse Tatá para Iza logo no início da cerimônia após a cantora ter dito q...