Magazine Teatro Goiânia completa 80 anos como obra-prima do art déco Em aniversário até então sem grandes comemorações, principal palco da capital carece de reforma em sua estrutura física

Goiânia, junho de 1942. Pouco a pouco os moradores da mais nova capital de Goiás se reúnem entre as Avenidas Tocantins com Anhanguera, no Batismo Cultural da cidade. Na calçada, Pedro Ludovico Teixeira descerra a placa para a inauguração da mais luxuosa casa de espetáculos do Estado. Era dada a largada do Teatro Goiânia. Entre os espaços culturais mais em...