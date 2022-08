Magazine Teatro Goiânia recebe Filarmônica de Goiás nesta sexta-feira, 26 de agosto Apresentação será nesta sexta-feira (26) e contará com regência do maestro convidado Marcos Arakaki

O Teatro Goiânia abre seu palco, nesta sexta-feira (26), para receber mais um concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás. Marcado para ocorrer às 20 horas, a apresentação conta também com a regência do maestro convidado Marcos Arakaki.Com entrada gratuita, a apresentação vai começar com a Sinfonia Nº 38 de Mozart. Na sequência, o público vai poder apreciar Suíte Campestre de Franc...