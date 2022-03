Com capacidade para receber um público de 650 pessoas, o Anfiteatro Municipal Cantor Leandro, dedicado a produções teatrais e diversos tipos de manifestações artísticas, no Setor Residencial Solar Central Park, em Aparecida de Goiânia, foi inaugurado na última quinta-feira (24/3). A inauguração contou com a presença da Orquestra Municipal e de trabalhadores da arte e cultura da cidade.

Em homenagem ao cantor sertanejo Leandro, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia nominou o novo espaço cultural com o nome do músico. A homenagem foi oficializada por meio da Lei Municipal Nº 3.606/2021, que denomina o Anfiteatro Municipal como Luiz José Costa (Leandro).



A família do homenageado também prestigiou o evento. Carmem da Costa, mãe do cantor Leandro, que dá o nome ao espaço; Alessandro Costa e Leandro Costa, irmão, e filho do homenageado, respectivamente, se emocionaram na ocasião com as diversas homenagens ao cantor sertanejo.



“O anfiteatro é mais um presente da Prefeitura à população. Além disso, é uma grande homenagem ao cantor Leandro, um grande nome da música sertaneja e também a dona Carmem, que tem uma casa de apoio na nossa cidade”, afirmou o vice-prefeito, Vilmar Mariano.



De acordo com o secretário municipal de Cultura, Avelino Marinho, o espaço será palco de grandes atrações culturais, como concertos, teatros, dança, artes, simpósios, seminários e encontros artísticos. “Esse empreendimento cultural vem para valorizar Aparecida. É exclusivamente dedicado ao povo aparecidense. Estamos com as portas abertas para receber grandes espetáculos e shows a nível estadual, nacional e até internacional”, afirma.

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)