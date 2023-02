Nas próximas semanas, o Tela Quente exibe novos telefilmes regionais. Os títulos são coproduções da Globo Filmes em parceria com emissoras afiliadas da TV Globo. São histórias vindas de cada região do país que reforçam a capacidade de conversar com todo o Brasil, atingindo os mais diversos públicos e gostos. Nesta segunda (6), o título que irá ao ar é Baião de Dois, do Ceará.



Com direção de Allan Deberton e André Araújo, que também assina o roteiro, o filme é ambientado em uma praia do Ceará onde os funcionários da barraca Baião de Dois se preparam para comemorar o Natal, cada um com seus respectivos planos para a data. Quando, por conta de uma crise, o chefe decide abrir a barraca durante as festas de fim de ano, tudo o que os funcionários haviam planejado vai por água abaixo. A produção traz uma mistura de drama, comédia, suspense e musical. No elenco, João Fontenele, Larissa Goes e Ana Marlene, entre outros.



No dia 13, o título é Amor ao Quadrado, do Distrito Federal. Para enfim ganhar suas asas, o anjo-estagiário Lúcio (Pablo Sanábio) conta com a ajuda do anjo quase aposentado Oscar (César Troncoso) para fazer improváveis casais se juntarem na véspera de Natal em Brasília. Comédia romântica, o filme tem direção de René Sampaio e roteiro de Celso Duvecchi e também traz no elenco Mariana Nunes e Alice Stefânia.

Já no dia 27, o longa que será exibido é Guerra da Tapioca. Na produção de Fortaleza, com direção de Wislan Esmeraldo e Luciana Vieira, e roteiro de Diego Hoefel, Wislan Esmeraldo e Victor Costa Lopes, Solange (Samya De Lavor) fica desolada ao descobrir que Manuel (Galba Nogueira), seu noivo e parceiro de trabalho, não quer mais se casar com ela. Sem saber como seguir a vida, acaba abrindo uma barraca de tapioca que compete com a de Manuel. Os dois desenvolvem uma rixa que se agrava quando Manuel sente ciúmes ao ver que Solange se envolve com outro homem. A trama, que traz drama e comédia, fala sobre o empoderamento feminino através do empreendedorismo da personagem principal.



E para encerrar a programação de filmes regionais, no dia 13 de março irá ao a comédia pernambucana A Presepada. No filme dirigido por Rodrigo César, depois de aplicar um golpe, o malandro Hiltinho (Tay Lopes) não vê outra saída senão fugir. Na rodoviária, ele rouba uma mochila de um frei chamado Fernando e utiliza seu bilhete indo parar em Belém de Nazaré. Assumindo a identidade do religioso assim que põe os pés na cidade, Hiltinho é recebido pelo padre da paróquia local, e logo descobre que ele é esperado como a grande atração da Cantada Tradicional de Natal. O elenco também conta com Camila Bastos, Paulo de Pontes, Filipe Enndrio e Zé Ramos. Tela Quente vai ao ar após o BBB 23.