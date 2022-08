Magazine Tem dança na rua nesta terça-feira, 9 de agosto, em Goiânia 11º Encontro de Dança em Espaços Urbanos promove apresentações em locais público de Goiânia nesta terça-feira

Como parte da programação do 11º Festival Urbandance – Encontro de Dança em Espaços Urbanos, que está sendo realizado em Goiânia, Itumiara e Santa Cruz de Goiás. Nesta terça-feira (9), na capital, serão apresentados dois espetáculos: às 16 horas, na Avenida Goiás, Mono-Blocos, com Vanilton Lakka (MG), e às 17 horas, na Rua do Lazer, o Grupo Três em Cena (GO), lev...