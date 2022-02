Uma novidade para os fãs da boa mesa. O POPULAR estreou, nesta quinta-feira (3/2), a newsletter Deliciosamente. A partir de agora, uma seleção semanal com as melhores reportagens sobre gastronomia e alimentação, publicadas nas plataformas multimídia do jornal, está a apenas um clique. Se você tem fome de comer bem, clique aqui para assinar, de forma gratuita.

O termo "boa comida" é, de certa forma, subjetivo. Para alguns, pode ser o prato como o melhor tempero. Para outros, a combinação mais criativa e sofisticada. Há quem diga que é aquela mais popular, que está literalmente na boca do povo. Há ainda os que assim consideram aquela alimentação mais nutritiva e saudável. Independentemente da preferência, o POPULAR traz opções para todos os gostos.

A newsletter conta com dicas de pratos, bares e restaurantes em Goiânia, com curadoria da equipe do Magazine, além de discussões sobre comidas e bebidas. Faz um resgate da culinária goiana por meio do especial Gosto de Goiás, com direito a receitas do tempo da vovó. Traz ainda a palavra dos nossos especialistas: a coluna Prato do Dia, assinada pelo sommelier e crítico gastronômico Breno de Faria; e Saúde à Mesa, feita pela nutricionista Jordana Araújo.

Ficou interessado? Cadastre-se e receba Deliciosamente todas as quintas-feiras em seu e-mail.