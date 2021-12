Magazine “Ter um filho clonado era assustador”

A maior preocupação de Reginaldo Faria ao interpretar o empresário Leônidas em O Clone, exibido no Vale a Pena Ver de Novo (Globo), foi saber como se comportar ao descobrir que teve um filho clonado. Ele conta que se preparou com antecedência para passar pela situação na trama de Gloria Perez. “A primeira pergunta que me fiz foi de como me comportaria sabendo que meu fil...