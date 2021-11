Magazine Teto da casa do cantor Leonardo desaba durante chuva em Goiânia A sogra do artista estava na cozinha do imóvel

Parte do teto da cozinha da casa do cantor Leonardo desabou durante a chuva desta sexta-feira (19), em um condomínio de Goiânia. A mulher do artista, Poliana Rocha, publicou nas redes sociais o estrago. A mãe dela, Eponina Rocha, estava no local durante o ocorrido, mas ela não foi atingida. Poliana contou que a calha entupiu. "Gente, como Deus é maravilhoso, viu. E...