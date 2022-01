Thais Fersoza é a nova integrante da família Voice. Na segunda temporada de The Voice+, prevista para estrear em 30 de janeiro, ela vai mostrar a emoção que toma conta dos bastidores do programa, se juntando a André Marques na apresentação do reality. “Sou encantada com a versão The Voice+, em que pessoas com mais de 60 anos sobem ao palco para cantar e realizar seus sonhos. Nunca é tarde para começar. E fazer parte disso está sendo muito emocionante para mim”, conta Thais.



A parceria com André Marques não é de hoje. Com mais de 20 anos de carreira, Thais acumula diferentes papéis na TV Globo, entre eles o de Carla, personagem de Malhação que se envolvia com Mocotó, papel inesquecível de André. “Estou muito feliz com a notícia. Eu conheço a Thatá há mais de 20 anos, quando fizemos juntos Malhação, e nossos personagens tinham um namorico. Além disso, ela é casada com o Teló, que eu tive o prazer de conhecer também. Thatá é megatalentosa e, sem dúvida, chega à família Voice para somar”, elogia André.



Qual é o sentimento de voltar a TV Globo como apresentadora do The Voice+?

Voltar a TV Globo é muito gostoso. É uma emoção, é minha história, é um reencontro comigo, porque foi onde eu comecei a carreira com 12 anos — naquela época, era o sonho da minha vida estar na TV. Eu me sinto voltando para casa, para um lugar de carinho, de acolhimento, de lembranças. Ser apresentadora do The Voice+ é uma honra. Eu sempre brinco que a gente não é uma coisa só. “Ah, você é atriz e ponto.” Na verdade, você pode ser o que você quiser! Você pode ser muitas coisas e eu, ao longo da minha carreira, busquei esse mix de atriz e apresentadora. Meu último trabalho atuando foi em 2016, e, de lá pra cá, estudei, busquei e batalhei para também chegar nesse lugar de apresentadora. Criei meu canal, comecei a não só apresentar mas também a entrevistar.. o que veio me dando experiência. Logo, ser apresentadora, de volta à emissora que me acolheu em primeiro lugar como atriz, é um grande presente. É uma parceria de muito sucesso e de muitos anos. Sou encantada com a versão The Voice+, em que pessoas dessa geração sobem ao palco para cantar e realizar sonhos antigos. Nunca é tarde para começar. E fazer parte disso está sendo muito emocionante para mim.

Você já está familiarizada com o formato. Mas qual é sua expectativa para a estreia no Voice+?

A expectativa é altíssima. Eu acho o programa sensacional. É um programa para toda a família, para todas as idades - é atemporal. É um programa que emociona, reúne a família em frente à TV para torcer, vibrar e se emocionar. E, particularmente, fala muito comigo. Acho a coisa mais linda ver as pessoas realizando esse sonho. “Poxa, nunca tive oportunidade, achei que nunca teria, e agora chegou a minha vez”, sabe? Estou muito feliz de poder fazer parte disso, de estar pertinho das pessoas, de poder viver essa emoção com cada um.

Você compartilha bastante conteúdo sobre maternidade e filhos. E o The Voice+ é dedicado a pessoas com mais de 60. Qual sua expectativa para falar com essa faixa etária e compartilhar suas histórias com o público?

Minha expectativa é a maior e melhor, justamente por isso. Sinto que eu criei uma conexão com o meu público. Tenho certeza que vai ser incrível lidar com os 60+. Mais do que com os pequenos, eu falo diretamente com os pais. E, no The Voice+ eu chego querendo somar, para estar junto, para realmente contar histórias, para emocionar... E sempre com o mesmo empenho que eu tenho no meu canal, nas minhas redes sociais, de mostrar a vida real, a emoção, o sentimento que vem do coração, que transpassa. Sinto que minha volta para a TV não poderia ser de forma mais especial, em um programa tão emocionante e que lida com os sonhos... é super gratificante!