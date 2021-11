Magazine Thales Bretas fala sobre 6 meses sem Paulo Gustavo e afirma que não conseguiu processar a falta Eu imaginava que iríamos dançar velhinhos juntos, comemorar muitas bodas, mas agora vejo você eternizado", escreveu Thales

O médico e viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, fez um desabafo pelas redes sociais após seis meses da morte do comediante vítima de complicações pela Covid-19. Em uma imagem em que aparece com rosto mais envelhecido ao lado do amado, falou sobre a falta que o marido faz. "Eu posso estar velhinho assim que vou estar sempre olhando pra tudo o que você foi e ...