Magazine Thales Bretas joga cinzas de Paulo Gustavo em NY: 'Nunca estará ausente' O médico jogou as cinzas do ator em um rio no dia em que se completou sete meses da morte do ator

O dermatologista Thales Bretas, 33, viúvo de Paulo Gustavo, que morreu em maio aos 42 anos em decorrência de complicações da Covid-19, realizou uma homenagem ao humorista neste sábado (4). O médico jogou as cinzas do ator em um rio em Nova York (EUA) no dia em que se completou sete meses da morte do ator. Ele estava acompanhado de amigos, como o ator Marcus Majell...