É como se o jogador fosse transportado de novo para o momento exato do jogo e depois voltasse para a telinha. Diferente de quase 99% das adaptações de games, The Last of Us, série que estreia neste domingo (15), às 23 horas, na HBO Max, consegue trazer a essência da experiência do videogame. Os trailers mostram que os produtores recriaram cenas idênticas, desde o cenário, roteiro, atuação, caracterização dos personagens, trilha sonora e os ângulos da câmera. Com certeza, um presente para os fãs e também para quem não conhece o game, pois não há necessidade alguma de ter referências da história para acompanhar a trama.

As reações da crítica especializada que teve acesso aos primeiros episódios é de que os desenvolvedores conseguiram aperfeiçoar uma história que já era incrível, adicionando elementos inéditos, que mostra que eles não foram no produto e apenas copiaram e colaram. É claro que essa qualidade tem muito do diretor Craig Mazin, de Chernobyl, mas principalmente da participação de Neil Druckmann (da Naughty Dog, a empresa que criou o game). É o tipo de colaboração que faz toda a diferença, vide Game of Thrones, que contou com George R. R. Martin autor dos livros em toda a produção.

A escolha do elenco também causa grande impacto na série. O ator Pedro Pascal, o príncipe Oberyn em Game of Thrones, interpreta Joel Miller, um pai em luto que se tornou contrabandista do mercado negro. Sem brincadeira, pelas cenas liberadas, ele incorporou o personagem e a caracterização está em carne e osso. Quem jogou, vai se arrepiar, quem não, vai aplaudir. Já a atriz Bella Ramsey, a Lyanna Mormont, de GoT, entrega uma versão melhorada da Ellie, uma adolescente órfã de 14 anos que nasceu após o apocalipse. No caso, os Estados Unidos militarizados e dominados por zumbis.

Lançado em 2013 para PlayStation 3, The Last of Us não demorou nada para se tornar um dos games mais aclamados e influentes da última década, não apenas pela temática apocalíptica, mas pelos temas que são levantados ao longo da jornada, como diversidade de gênero e família. Produzido pela Naughty Dog, o jogo fez tanto sucesso que ganhou versões remasterizadas para PS4 nos anos seguintes e outra recente para o PS5, atingindo em dez anos mais de 17 milhões de cópias vendidas. A continuação foi lançada em 2020 e existem rumores que o terceiro está a caminho.

A trama está majoritariamente apoiada no enredo do título original. A partir de todas as imagens divulgadas, também é possível cravar que há elementos de The Last of Us Part II, que se passa cinco anos após os acontecimentos anteriores, e The Last of Us: Left Behind, um spin-off centrado em Ellie, ambientado antes dos primeiros eventos disponibilizados como DLC (conteúdo extra do jogo). Essa temporada contará com nove episódios, sendo que o inaugural tem duração de 1h25 e os demais de 50 minutos. Já existe a vontade de uma continuação de pelo menos mais duas sequências.

Trama

Em Austin, Texas, Joel completa 36 anos e não quer comemoração, apenas curtir a filha adolescente Sarah (Nico Parker). Não sabe ele que aquele mundo que eles conhecem chegou ao fim naquele dia. Um fungo chamado Cordyceps se espalhou e transformou os infectados em monstros canibais. Sua aparência aterrorizante se dá a partir dos fungos esverdeados que tomam o corpo da pessoa contaminada em diferentes estágios de infecção. No jogo, eles são chamados de estaladores, criaturas cegas que são movidas pelo barulho. Outros passam por mutações e se tornam criaturas ainda mais assustadoras.

Ao lado do irmão Tommy (Gabriel Luna), Joel e a filha buscam um lugar mais seguro para ficar até que as coisas se resolvam. Eles fogem no meio do caos, onde todo mundo representa perigo. Na tentativa de escapar, Sarah acaba levando um tiro de um policial e morre nos braços do pai. O ódio e as lembranças tomam o seu coração durante toda a jornada. Mais tarde, um salto no tempo e ele recebe a missão de transportar Ellie, uma jovem infectada pelo fungo, mas imune aos efeitos, o que a faz ter um papel fundamental na busca pela cura. Ele contará com a ajuda de Tess (Anna Torv).

Ellie cresceu aos cuidados de Marlene (Merle Dandridge), a atual líder dos Vagalumes, uma milícia antigovernamental que luta contra a tirania e controle do que restou do governo. No começo, Joel e ela têm uma relação difícil, ela tenta se aproximar dele e ele a afasta. No entanto, rapidamente surge uma conexão, ainda mais porque a presença dela o remete à própria filha e Joel vai fazer de tudo para levá-la em segurança para uma base militar para que possa ser produzida uma vacina para restaurar a ordem. Durante o percurso, eles vão encontrar perigos e aliados como Bill (Nick Offerman).

Não é sobre zumbis

Os fãs de The Walking Dead não devem pensar em The Last of Us como uma nova versão de história de zumbis, formato inclusive que se tornou exaustivo em Hollywood. O clássico game que vira série na HBO nunca foi sobre infectados, matar estaladores ou baiacus, sempre foi sobre o relacionamento do Joel e da Ellie, da importância da família. O caminho inteiro é de um entendendo ao outro, ao ponto que um depende do outro para sobreviver. O apocalipse existe, um mundo extremamente perigoso para os humanos, mas o público com certeza acompanhará o nascimento de uma relação entre pai e filha.

Desafios

Há décadas, adaptar um game de sucesso para outras mídias no geral é o maior desafio de Hollywood, com um longo histórico de obras questionáveis, sendo que a grande maioria foi um verdadeiro fiasco. Para quem se lembra, com os quadrinhos também foi assim, até se tornarem campeões de bilheteria na atualidade e até indicações para os principais prêmios, caso de Melhor Filme do Oscar, com Pantera Negra (2018). Nos últimos anos, essa desconfiança com os longas de videogame vem sendo vencida aos poucos com a entrega de produtos de qualidade e mais fiéis. Uncharted: Fora do Mapa, baseado numa das franquias mais amadas dos jogadores de Playstation, que estreou nos cinemas em 2022, não ganhou os corações dos fãs, mas passou muito longe de ser um desastre, assim como foram fracassos Super Mario Bros. (1993), Street Fighter - A Batalha Final (1994), Mortal Kombat: Aniquilação (1997) e Alone in the Dark: O Despertar do Mal (2005). The Last of Us é só o início.