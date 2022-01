Magazine The Masked Singer Brasil desperta modo detetive em telespectadores e internautas No próximo domingo, o público tem um encontro marcado com Ivete Sangalo, às 15h45, na TV Globo. Segunda temporada chega com novas fantasias e muito mistério

Está chegando a hora de ligar o modo detetive para descobrir quem são os mascarados do The Masked Singer Brasil. No próximo domingo, o público tem um encontro marcado com Ivete Sangalo, às 15h45, na TV Globo. “Eu estou muito feliz, primeiro por estar à frente de um programa dessa grandeza, com esse alcance, mas, acima de tudo, agora, principalmente, com esse novo horár...