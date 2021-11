Magazine The Voice: ‘Batalhas’ dão exclusividade do “peguei” para Michel Teló Nova fase do ‘The Voice Brasil’ começa nesta quinta-feria (18/11)

É chegada a hora das Batalhas no The Voice Brasil, reality musical da Rede Globo. A nova fase – uma das mais queridas pelo público – começa nesta quinta (18) trazendo uma novidade: este ano, somente o quinto técnico pode salvar vozes para o seu grupo por meio do botão de “peguei”. Enquanto isso, Iza, Lulu Santos, Claudia Leitte e Carlinhos Brown precisam dividir os ...