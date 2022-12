Depois de uma temporada que celebrou a diversidade de vozes, com apresentações memoráveis, muitas emoções e reviravoltas, os finalistas do The Voice Brasil estão definidos: Mila Santana representa o Time Gaby; Bell Lins, participante do Time Iza; Juceir Jr, Time Lulu; e Keilla Júnia, que sobe ao palco pelo Time Teló. A 11ª temporada do reality chega à grande decisão nesta quinta-feira (29) e acontece ao vivo na TV Globo, com voto inteiramente popular. Os finalistas farão duas apresentações cada, e os técnicos também vão subir ao palco. O prêmio do vencedor é um contrato com a Universal Music e 500 mil reais.

A baiana Mila Santana, do Time Gaby, tem 31 anos e um repertório muito eclético. Tendo se apresentado por oito anos em navios, conta que aprendeu a cantar com a vida, e que, se ganhar o prêmio, investirá em aprendIzado e crescimento. “Eu quero engrandecer esse talento que Deus me deu e fazê-lo triplicar. Para mim, estar no The Voice não é batalhar contra nenhum artista, mas, sim, batalhar para ser melhor do que eu fui no ano passado, há cinco anos e melhor do que eu mesma, todos os dias”, explica, emocionada.

Bell Lins, de 22 anos, é de Brasília e ouviu grandes elogios de sua técnica, Iza, quanto ao seu talento vocal. Na final do programa, Bell quer apresentar o seu melhor, sem nervosismo: “Eu faço shows desde os meus 12 anos e quero ter essa sensação de propriedade de palco, com equilíbrio emocional. Acho que estarei muito honrada, bem emocionada, mas quero entrar tranquila, assim como tem sido em todas as vezes”, conta.

O Time Lulu traz Juceir Jr, de 32 anos. O cantor de Saquarema, no Rio de Janeiro, foi elogiado pelo técnico por sua evolução desde o início do reality e compartilha suas percepções: “Eu venho em um processo de controle emocional desde o início do programa. Quando eu comecei aqui no The Voice, a minha sensação ao subir ao palco era de total nervosismo; eu gostaria que a música acabasse logo e tudo desse certo. Agora é o contrário: quando eu subo lá, quero que a música dure para sempre”.

A mais jovem dos finalistas, Keilla Júnia, tem 18 anos e é de Matozinhos, em Minas Gerais. Representante do Time Teló, a cantora de voz potente o suficiente para apresentar canções de grandes divas da música quer fazer seu sonho acontecer: “Estou no The Voice para mostrar todo o talento que tenho. Quero investir a minha energia dentro da minha carreira”, conta. Sonhando com a vitória, mas com os pés no chão, diz que estar no palco da final será uma sensação muito boa: “As pessoas que eu amo estarão na plateia aplaudindo e curtindo o momento comigo. Ter chegado à final já vai tornar esse programa muito mais especial”, revela.

O The Voice Brasil tem direção artística de Creso Eduardo Macedo, e apresentação de Fátima Bernardes, com Thais Fersoza nos bastidores. A produção é de Valesca Campos, e a direção de gênero é de Boninho. O reality é exibido às terças e quintas após Travessia.