Depois da vitória contra Thanos, em Vingadores: Ultimato (2019), o filho de Odin (Chris Hemsworth) seguiu viajando pelo espaço com os Guardiões da Galáxia e recuperou a boa forma puxando nave e balançando corrente de alienígena morto numa fase crossfiteiro. Na busca por um novo sentido na vida e no meio de uma crise de meia-idade em seus mais de 1.500 anos, o asgardiano vai se deparar com rastro de morte pelo caminho. Em Thor: Amor e Trovão, quarto filme do herói, com pré-estreia nesta quarta-feira (6), ele vai encarar o pior inimigo de todos, Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).

Thor é o último dos vingadores originais ainda na ativa desde sua estreia solo em 2011. A expectativa dos fãs é que ele ainda não pendure o lendário martelo Mjölnir no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) mesmo com a chegada da Poderosa Thor de Jane Foster (Natalie Portman) na nova aventura. O Capitão América (Chris Evans) se aposentou após a batalha contra Thanos, o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) morreram, o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) está procurando uma sucessora e o Hulk (Mark Ruffalo) nunca mais foi o mesmo.

A sequência tem direção de Taika Waititi, que se tornou bastante requisitado em Hol-lywood, especialmente após o trabalho em Thor: Ragnarok (2017). A consagração veio na sequência após conquistar o Oscar de melhor roteiro adaptado por Jojo Rabbit (2020). Enquanto os dois primeiros filmes do Deus do Trovão tentaram se levar a sério e adotar um tom mais dramático, o cineasta explorou o lado cômico que beira o absurdo e focado na ação. Os trailers confirmam que ele seguirá nessa combinação, como quando o herói aparece preso e suas roupas são arrancadas e nas cenas de lutas de tirar o fôlego.

Talvez o diretor pegue mais leve nas cenas de humor no quarto filme do vingador. Em Ragnarok, o foco excessivo da comédia tirou o peso de eventos que deveriam ser mais dramáticos, como o genocídio asgardiano cometido pela vilã Hela, a Deusa da Morte, interpretada por Cate Blanchett. A quase extinção do seu povo e a destruição de Asgard era para ser um evento traumático para Thor, mas acabou virando uma grande piada. De toda forma, é inegável que o diretor neozelandês sabe como apresentar um projeto divertido, com lutas emocionantes, além de fazer boas referências aos quadrinhos.

A trilha sonora, assinada por Michael Giacchino, colaborador da Marvel de longa data, é outra parte bastante marcante na direção de Taika. Se no terceiro filme, ele apostou em Immigrant Song, de Led Zeppelin, em Thor: Amor e Trovão, ele traz como destaque no trailer de divulgação Sweet Child O’ Mine, um dos maiores clássicos do Guns N’ Roses, que tem turnê marcada no Brasil no segundo semestre com passagem em Goiânia no Estádio Serra Dourada em 11 de setembro. A banda é a favorita do cineasta e vazou que outras três faixas estão no longa, caso de November Rain, Welcome to Jungle e Paradise City.

Trama

A trama começa após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato, com Thor viajando pelo espaço com os Guardiões da Galáxia. O herói está pegando pesado para queimar a barriga avantajada, reflexo de um período que ele passou jogando videogame e engordando num claro processo de luto pela morte do irmão Loki para Thanos. O Senhor das Estrelas (Chris Pratt) e companhia vão aparecer apenas no começo da história, mostrando o quanto o asgardiano está deslocado naquela turma e que precisa encontrar sua verdadeira jornada. Ao lado de Korg, ele descobre o rastro de sangue divino.

O trailer mostra uma cena do herói investigando um corpo morto do deus galáctico Falligar, imagem idêntica aos dos quadrinhos – o que os fãs amam. Ele vai perceber que está lidando com um serial killer de deuses e o clima do filme a partir daquela parte fica mais pesado. Para quem não conhece, Gorr é um dos maiores vilões do Thor e no filme chega com um visual mais humano e menos alienígena. Nas HQs, foi preciso juntar versões do passado e do futuro do Deus do Trovão para conseguir derrotar o cara e não foi fácil. O carniceiro não perdoa ninguém. Para ele, deus bom é deus com CPF cancelado.

A história de Gorr começa há pouco mais de 3 mil anos em um planeta desconhecido onde jamais anoitecia. Lá, ele e o seu povo tinham de sobreviver em cavernas e passar o menor tempo possível no Sol, tentando não morrer de sede e de fome. Na infância, aprendeu com a mãe que deveria agradecer aos deuses e orar pedindo por misericórdia sempre. Ainda pequeno, ele percebeu que as orações nunca eram ouvidas. O seu pai morreu de febre solar, sua mãe foi morta num ataque de feras e quando adulto perdeu a mulher e os filhos. Depois disso, não tem fé que resista e ele entrou numa jornada de vingança.

Quando Gorr estava quase morrendo de fome e de sede, viu cair do céu uma espécie de meteoro. Ele chegou perto da cratera e notou que se tratava de dois deuses que estavam lutando. Entre eles, Knull, o deus simbionte, criador do Venom e do Carnificina, e o outro era o Deus da Luz de origem dos Celestiais. Ele ficou revoltado com aquela cena porque os deuses realmente existiam, mas nunca responderam nenhuma oração dele. Foi nessa hora que a necroespada saiu das mãos de Knull e Gorr assassinou o primeiro deus e ganhou poderes.