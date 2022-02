O ator e cantor Tiago Abravanel, atualmente confinado na 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), afirmou durante o Raio-X desta sexta-feira (4) que iria passar o dia inteiro em silêncio, após acordar reflexivo.

"Hoje acordei de um sonho muito maluco. Meus sonhos devem estar trazendo alguma mensagem, mas que ainda não consegui entender. Então, hoje, vou ficar em silêncio", afirmou. Durante a manhã, o artista estava sentado na varanda ao lado de Pedro Scooby e não conversou com o atleta.

O surfista questionou o ator sobre seu silêncio, perguntando se ele estava com dor de garganta. Abravanel faz que não, movimentando a cabeça, e faz um movimento com as mãos, passando de sua cabeça até seu coração. Scooby então diz: "Mente, coração, corpo e alma".

Ele então questiona se o voto de silêncio de Abravanel iria durar apenas até a noite desta sexta, ou se iria se estender para o sábado também. O ator não responde o amigo, e apenas movimenta os ombros. Nas redes sociais, internautas desaprovaram a atitude do brother.

"Abravanel agora está fazendo voto de silêncio. Oficialmente: Tchau", escreveu um. "O Tiago Abravanel fazendo voto de silêncio, meu Deus parece que ele se esforça para se superar na chatice a cada dia que se passa", pontuou uma segunda.

"Tiago Abravanel atingiu um novo nível de chatice no BBB ao fazer voto de silêncio", disse outro. "Tiago Abravanel está fazendo um voto de silêncio, simplesmente... Um voto de silêncio no BBB que o povo quer ver entretenimento", pontuou um quarto internauta.

Recentemente, Ligia e Vivian Abravanel, irmãs de Tiago, disseram que por causa do Big Brother Brasil 22 a família está mais unida e elas têm conversado com as tias praticamente todos os dias no grupo do WhatsApp.

"A gente vai, inclusive, se encontrar neste fim de semana", acrescentou Lígia ao lado da irmã ao responder a pergunta de uma seguidora no Instagram sobre o assunto. Na madrugada de terça (1º), o ator e cantor surpreendeu o público ao afirmar que não é próximo do avô Silvio Santos nem das tias, filhas do empresário.

Ao responder outra pergunta de um seguidor se eles não se dão bem com o resto da família, Ligia negou. "A gente se dá super bem com todo o munda da família. O que o Tiago disse que vocês não entenderam é que a gente não é tão próximo como todo mundo imagina. Quando a gente se encontra, é sempre muito legal", afirmou.

Também indagada sobre o assunto, mãe de Tiago afirmou que existe "uma grande diferença entre não se dar bem e não estar próximo". "Eu acho que vocês não entenderam muito bem", disse Cintia, que é a filha mais velha de Silvio Santos, fruto do primeiro casamento do apresentador com Maria Aparecida Vieira Abravanel, que morreu quando ela tinha 14 anos.