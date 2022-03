Magazine Tiago Abravanel diz não se ofender com piada no SBT: 'Família marqueteira' Neto de Silvio Santos foi alvo de brincadeiras na emissora durante BBB 22

Neto de Silvio Santos e herdeiro do SBT, Tiago Abravanel, 34, foi motivo de brincadeiras ao ser anunciado como um dos competidores do Big Brother Brasil 22 (Globo). Mas mais impressionante do que estrelar o principal programa do concorrente foi ele revelar que não tem uma relação próxima com o avô e suas tias. "Não posso implorar para ser amado. Eu não...