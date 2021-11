Magazine Tiago Iorc surge de cabeça raspada, lança single e fãs celebram Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram o lançamento e comemoraram a volta do artista

O cantor Tiago Iorc, 35, pegou seus fãs de surpresa e disponibilizou nesta quinta-feira (11) seu primeiro trabalho desde junho de 2020, "Masculinidade". Na capa do single e no clipe, o artista aparece de cabelo raspado. Ele divide a produção e os arranjos da música de seis minutos com a dupla Lux e Tróia, e o videoclipe tem direção de Iorc em parceria com Rafael...