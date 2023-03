A tendência é mundial e já tem alcance de atletas, modelos, atores e influenciadores. Em Goiás, onde as temperaturas batem altos índices, a alternativa pode ser muito bem-vinda. O fato é que a depilação masculina é uma moda que veio para ficar. Só em Goiânia, por exemplo, pipocam centros de estética que apresentam tipos de procedimentos para depilação exclusivamente para os homens.

Seja a laser ou com cera, a ala masculina está cada vez mais inserindo a depilação na sua rotina de beleza. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps) divulgou os resultados de sua Pesquisa Global Anual sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos, que revela que a depilação está entre as buscas estéticas mais populares entre os homens, ao lado do ácido hialurônico e o botox.

Há quem prefira depilar apenas as costas, as pernas, o peito e as axilas. Existem outros que buscam os procedimentos especificamente para retirar os pelos do nariz e das orelhas. Tem alguns que já tiram tudo, inclusive da parte íntima. “Acredito que os homens começaram a entender que cuidar do corpo, retirar totalmente ou apenas o excesso dos pelos, não faz deles menos masculinos. O autocuidado é, também, coisa de macho”, brinca o esteticista Horebe Marcelo Alves.

Desde 2009 que o profissional atua no mercado de beleza masculina. De acordo com Horebe, até pouco tempo não existiam profissionais específicos para a depilação masculina, retrato que mudou ao longo dos últimos anos, com a inserção de novos serviços especializados para os homens. “O meu maior público hoje é concentrado em homens de 25 a 55 anos que querem se depilar por completo ou desejam retirar o excesso do nariz, orelha, costas ou na região íntima”, explica.

Com diversas técnicas de depilação, como a da máquina, cera, cremes depilatórios, linha e a laser, o avanço da tecnologia ajudou muito na hora da escolha em retirar os pelos. “Atualmente, há diversos tipos de mecanismos e que prometem ótimos resultados, caso do laser”, adianta Horebe, que reitera que, além da depilação, os homens também têm buscado o bronzeamento artificial.





Os motivos são vários para os que se depilam: facilidade em cuidar do corpo, calor ou simplesmente pela estética. O procedimento estético é reflexo da tendência metrosexual, caracterizada por homens que optam em manter um cuidado especial com a aparência física. Exemplos não faltam de quem prefere o corpo lisinho, desde Léo Santana, dono do maior hit do carnaval, até o ator Cauã Reymond e o jogador e modelo David Beckham.

No caso do personal trainer Gustavo Gonçalves Rodrigues, de 35 anos, a depilação começou com cera quente há quatro anos, mas atualmente prefere passar por sessões a laser. “Até hoje eu nunca me arrependi. O motivo pelo qual me depilo é mais por questões higiênicas, acho mais fácil cuidar do corpo ficando sem pelos. Também acho melhor esteticamente”, adianta.

Gustavo depila as faixas da barba, o ombro, tórax, abdome, nuca e axilas. Quando começou a se depilar, o personal trainer buscou apenas a parte do rosto, já que sempre quando fazia a barba os seus pelos encravavam. “Decidi fazer a depilação a laser e os resultados foram muito bons. Foi quando resolvi fazer em outras zonas do corpo. Como trabalho como personal, evita um pouco o suor e o mau cheiro”, conta o adepto.



O corpo fala!

"Fiquei muito tempo com o corpo cheio de pelos, mas quando começa a se depilar você se acostuma e nunca mais deixa crescer", adianta o faturista hospitalar Daniel Neves e Silva, 43, que começou a depilar determinadas partes do corpo aos 27 anos. "No começo senti muito incômodo por não estar acostumado. Coçava muito quando os pelos começaram a crescer", lembra.

Geralmente Daniel depila a barriga, as costas e as axilas. Com a maquininha de depilação e sem a necessidade de buscar algum centro estético, é o próprio faturista que faz o procedimento em sua própria casa. "Eu malho muito e tenho muito suor, então acredito que essas são as partes que mais me incomodam durante os treinos", explica.

Palavras como autocuidado e beleza masculina se intensificaram nos últimos anos. Manter o corpo liso e livre de pelos exige reparos constantes, já que os hormônios masculinos fazem com que os fios cresçam rapidamente, sobretudo no tórax, costas, axilas e áreas íntimas. De acordo com o esteticista Diego Diniz, a depilação é um cuidado básico do homem moderno e livre de preconceitos.

"É fato que os homens estão se permitindo muito mais cuidar de sua estética, do seu corpo, de sua aparência. A depilação reflete na higiene, sobretudo para nós que moramos em uma região com temperatura quente, abafada", reitera Diego. Em seu centro de estética, localizado no Centro, o depilador atende a homens de todas as idades. "O tórax, a região da parte íntima, costas e axilas são as partes do corpo que eles mais buscam", completa.



CONFIRA OS CUIDADOS COM A DEPILAÇÃO

Proteja-se do sol

Evitar o contato do sol com o corpo após passar por uma depilação é uma das maiores atenções. Por conta do procedimento, os poros ficam sensíveis à exposição solar. Passe protetor solar e evite piscinas e saunas.



Banho relaxante e água morna

Evitar tomar banhos muito quentes e preferir deixar a água morna ou em temperaturas mais amenas correr no corpo depilado ajuda a deixar a pele mais macia e bem-cuidada. Usar esfoliantes e produtos pós-depilatórios também são indicados.

Evitar roupas apertadas

O contato com a roupa apertada ao corpo pode provocar atritos na pele e até machucá-la. O ideal é usar roupas mais leves após a depilação.

Busque sempre ajuda de profissionais

O pelo encravou? A pele está manchada? O recomendado é sempre buscar auxílio profissional, como esteticistas e dermatologistas, para tirar dúvidas.