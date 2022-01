Um tiroteio durante show que contou com a presença da dupla Maiara e Maraisa em Angre dos Reis (RJ), deixou cinco pessoas feridas na noite desta quinta-feira (6). As cantoras foram uma das atrações das festividades de aniversário da cidade.

De acordo com o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, o evento contou com mais de 100 mil pessoas.

O jornalista relatou que uma pessoa ficou em estado grave depois de ser atingida no pescoço. Outra foi baleada na perna e mais duas pessoas foram levadas para o Hospital Municipal da Japuiba. Informações da Polícia Militar, obtidas pelo SBT Rio, revelam também que uma mulher de 21 anos foi baleada no pé esquerdo e socorrida pelas pessoas no local.

A Delegacia de Angra dos Reis está investigando o caso. Informações preliminares apontam que a balbúrdia começou por uma briga entre facções rivais.

A assessoria da dupla Maiara e Maraisa informou que a confusão aconteceu quando as cantoras já tinham encerrado sua apresentação e a equipe também não estava mais presente no local. Após tomarem conhecimento, elas lamentaram o episódio. “Não dá para imaginar que algumas pessoas saem de casa para ferir outras. Fica aqui nosso repúdio a todo tipo de violência”, afirmaram em nota.