“Eu vou voltar para Pirenópolis”, exclama a mocinha Maíra (Sophie Charlotte) toda vez que sofre com alguma das crueldades feitas pela mãe Zoé (Regina Casé) e a irmã Vanessa (Letícia Colin). Em Todas as Flores, novela exibida exclusivamente no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo, o autor João Emanuel Carneiro tem reinventado a fórmula de fazer novela, uma das maiores paixões audiovisuais dos brasileiros.

Com capítulos disponibilizados durante toda a semana desde outubro, a trama passa agora por um hiato até a final do Big Brother Brasil, previsto para acabar em abril. O emaranhado de fãs que tem acompanhado a série em longas maratonas vai precisar ficar na expectativa pela segunda parte - e final - da trama.

Do mesmo autor de sucessos como A Favorita (2009) e Avenida Brasil (2013), Todas as Flores é aquele clássico novelão: tem irmã invejosa, mocinha sofredora, golpes em grande empresa carioca, vingança e jogo sujo. Para quem ainda não assistiu, a trama começa assim: depois de perder o pai, Maíra, que é cega, vai embora do interior goiano para passar uns dias com a mãe no Rio de Janeiro. Com o passar dos capítulos, a protagonista acaba se apaixonando pelo namorado da irmã, a inescrupulosa Vanessinha.

Sucesso de audiência no streaming e nas redes sociais, com memes criados a todo o vapor no Twitter, Todas as Flores é a queridinha da vez entre os produtos Globo. Desbanca, inclusive, Travessia, exibida em horário nobre, mas que atravessa uma crise de audiência e críticas por parte do público. A trama de Glória Peres, inclusive, precisará ser encurtada para dar lugar a Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco.

A princípio, era para Todas as Flores substituir Pantanal na grade da TV Globo. Com a pandemia, a novela acabou se tornando produto do Globoplay, para a alegria do próprio autor. Em formato menor, com menos personagens e com essa possibilidade de hiato e divisão em duas fases, João Emanuel enxergou no folhetim uma chance de fazer uma novela em formato diferente, mas semelhante às séries americanas.

“Gosto de fazer cada capítulo como se fosse um filme, pensando no gancho final, então, talvez por isso eu me encaixe no lugar de autor de streaming. Cada capítulo pra mim é um desafio”, afirmou o autor durante a coletiva de imprensa no lançamento da novela. Para João Emanuel, Todas as Flores brinca com diferentes formatos audiovisuais. “Trouxe um pouco dessa técnica de cinema para as novelas. Estou muito feliz por esse desafio que é fazer uma novela para o streaming, em formato um pouco menor, que eu posso pensar até o final, o que é uma coisa diferente pra mim”, disse.

Para adaptar o roteiro da novela para o streaming, João Emanuel precisou matar oito personagens da história original. A trama, portanto, tem menos sujeitos, o que faz com que as narrativas de cada um sejam mais aprofundadas. Outro destaque do folhetim é a jornada da heroína, vivida por Sophie Charlotte, que vai do céu ao inferno e, como em outras tramas de João Emanuel, jura vingança àqueles que a fizeram mal.

Outras tramas paralelas também são benquistas pelo público. Dois casos repercutem nas redes sociais até mesmo para os que nem assistem a trama: a história de Diego, vivido pelo elogiado Nicolas Prattes, que vai parar na cadeia por um crime que não cometeu e, depois, sai de lá jurando vingança; e a de Mauritânia (Thalita Carauta), uma atriz pornô que vê sua vida mudar do dia para a noite após ganhar uma gorda herança.

Hiato

Produto mais assistido do Globoplay, Todas as Flores retorna à programação da plataforma no dia 5 de abril. De acordo com João Emmanuel Carneiro, a segunda fase da novela está ainda mais turbulenta. “Podem aguardar uma história catártica. Acho que a novela cumpriu suas expectativas, agradou ao público. A concisão da trama com poucos personagens e o ritmo que conseguimos imprimir parecem ter casado com o que as pessoas esperam de uma novela no streaming”, argumentou o autor.



Era uma vez… em Piri

Com cenas gravadas em Pirenópolis, Todas as Flores começa na cidade goiana mas, depois do primeiro capítulo, já se concentra no Rio de Janeiro. É possível ver a cachoeira do Abade, um dos cartões-postais da trama, além da Rua do Lazer, a Rua Direita e imagens aéreas que ilustram os casarões históricos no meio da Serra dos Pireneus. Ainda não há informações se a trama retornará ao seu ponto inicial.



Novela para web

Não é a primeira vez que a Rede Globo cria uma novela para a internet. Em 2021, a Globoplay lançou a segunda temporada de Verdades Secretas, de Walcyr Carrasco. A trama tentou surfar no sucesso do folhetim exibido em 2015 e que conquistou o Prêmio Emmy Internacional de melhor novela e melhor atriz para Grazi Massafera, mas que não empolgou o público. A história de Angel (Camila Queiroz) acabou ficando em segundo plano. Além da baixa audiência dos cliques, a novela ainda passou por polêmicas com a atriz protagonista, que decidiu não gravar as cenas finais devido ao encerramento de seu contrato antes das gravações finais. A novela foi exibida posteriormente na TV.