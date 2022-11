Ele já foi coronel, engenheiro, mecânico, empresário, saxofonista, dono de livraria e interpretou mocinhos e vilões. Mas Tony Ramos, 74, nunca foi bicheiro nem precisou usar uma peruca na composição de um personagem. É exatamente isso que acontece em Encantado’s, nova série do Globoplay.

Na trama, o ator interpreta Madurão, rival dos irmãos Olímpia e Eraldo (interpretados por Vilma Melo e Luis Miranda) que sonha em comprar o terreno onde fica o supermercado dos protagonistas para construir um cassino clandestino. A produção, criada pelas roteiristas Renata Andrade e Thais Pontes, tem redação final de Chico Mattoso e Antonio Prata – este colunista da Folha de S.Paulo.

A comédia começou a ser rodada no começo do ano, e Tony Ramos foi um dos primeiros a aceitar o convite para participar do projeto com 11 episódios. “Assim que me convidaram, li a sinopse e o roteiro e falei: ‘Quero fazer parte desse momento histórico da Globo’”, revela o ator, que vem de um hiato de quatro anos sem fazer trabalhos longos na televisão. O último trabalho havia sido a novela O Sétimo Guardião (2018), de Aguinaldo Silva.

Na nova série, Tony Ramos é um dos poucos brancos do elenco. “É fundamental mostrar que não é cor de pele que vai nos diferenciar. Somos, definitivamente brasileiros, que queremos um país de pensamento livre e democracia plena. Mais do que isso, o respeito a cada um de nós”, destaca.

Outra novidade para o ator é que se trata de sua primeira produção para o streaming. “É mesmo! Bem lembrado, mas adoro fazer novelas, viu?”, explica ele, que adianta estar escalado para uma trama aberta no ano que vem, mas não quis adiantar o nome nem o autor da produção.

Com 47 anos de Globo, o ator também comemora o fato de continuar sendo chamado pelos autores da casa para qualquer formato. Ele conta que tem contrato fixo com a Globo até 2025. “Tenho consciência de que a empresa tem uma nova política sobre a questão do vínculo. Essa é a minha realidade e quando terminar o meu contrato fixo e eles não me quiserem mais, eu vou à luta, eu vou à vida”, afirma.

De forma elegante, o ator também comenta uma repercussão que ainda ecoa no meio artístico: as declarações homofóbicas feitas por Cássia Kis em uma live com a jornalista Leda Nagle, no final de outubro. “Antes de qualquer coisa, tenho de falar que Cássia é uma grande atriz e, claro, que certas afirmativas foram surpreendentes para mim. Não me cabe o julgamento, cabe a mim apenas uma surpresa lamentável”, finalizou ele.

A série

Já disponível na plataforma,, Encantado’s conta a história de dois irmãos, Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luis Miranda), que aos 50 anos precisam lidar com a morte do pai e assumir a gerência de um local que funciona como supermercado durante o dia e, à noite, vira a escola de samba Joia do Encantado. Cabe a Olímpia, proprietária e gerente-geral do Encantado’s, a gestão sustentável do comércio. E a Eraldo, presidente da Joia do Encantado, a missão de realizar o próximo desfile do grêmio recreativo. Conectados pelos laços sanguíneos e pelo amor que os une, os dois vivem encontros e desencontros na tentativa de conciliar suas distintas maneiras de seguir os sonhos.

Criada pelas roteiristas Renata Andrade e Thais Pontes, que assinam a obra em parceria com Chico Mattoso e Antonio Prata, responsáveis pela redação final, a série é fruto da oficina de humor para roteiristas negros realizada pela Globo em 2018. “Encantado’s é uma comédia sobre sonhos, perseverança, fé e relações. Assinar a autoria desse projeto é um passo importante na solidificação das nossas carreiras”, afirma Renata Andrade. Thais Pontes complementa. “É uma chance de dar visibilidade não só para a gente, mas também para os universos que queremos mostrar”, afirma.

Em Encantado’s, não é só a palavra principal que assume diferentes interpretações. Os personagens dessa comédia contemporânea, que tem direção artística de Henrique Sauer, também apresentam múltiplas camadas – maior do que a transformação do espaço físico é a metamorfose humana em prol da realização de sonhos. No núcleo que gira em torno do supermercado é possível ver em boa parte das pessoas em diferentes versões: funcionários do Encantado’s; componentes da escola de samba Joia do Encantado; e protagonistas de suas próprias vidas, com os desejos e os anseios que cada um carrega dentro de si.