- Aquarela, Tarde em Itapuã e Onde Anda Você são alguns clássicos da música brasileira que Toquinho apresenta no dia 1o de outubro, no Teatro Goiânia. Trata-se da turnê 55 Anos de Música, show que o cantor e compositor paulistano rememora fragmentos das mais de cinco décadas de parcerias, composições, shows e discos gravados no Brasil e no mundo.

Acompanhado do seu violão e de uma banda luxuosa, Toquinho transforma o palco do teatro em uma sala de visitas intimista, interpretando trechos de canções que ele curtia na infância. Em sequência, vai definindo alguns blocos num roteiro emocional, sem preocupação didática ou cronológica. Antes de Goiânia, a turnê passou por cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Campinas, entre outras.

A apresentação de Goiânia terá ainda a participação da goiana Camilla Faustino, que já acompanhou Toquinho em outros shows. Inspirado na vocação e no amor à música, o cantor e músico homenageia alguns mitos de sua adolescência, que vieram a se transformar em amigos, como Tom Jobim, Baden Powell, Paulinho Nogueira, além de Jorge Ben Jor. Também toca grandes sucessos que fez com Vinicius de Moraes.

Serviço

Show Toquinho – 55 Anos de Música

Data: 1º de outubro, a partir das 21 horas

Local: Teatro Goiânia, Rua 23, 252, Centro

Ingressos: R$ 80,00 (Meia) e R$ 160,00 (Inteira)

Vendas: Vendas pela internet e call center: www.guicheweb.com.br

Komiketo Sanduicheria - Av. T-4, 6000 – Serrinha - Tel (62) 3255-4040

