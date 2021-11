Magazine Tosse crônica não é normal

A tosse é um sintoma importante no diagnóstico da asma. “Atendi um homem que tinha tosse há 15 anos. Ele já tinha 45 anos e tossia com esforço físico e no meio da madrugada”, relata a alergista e imunologista Renata Parrode Bittar. “Isso é muito característico da asma: uma tosse com horário para acontecer, principalmente de madrugada e pela manhã”, continua. A tosse é um...