Magazine Três dicas de maquiagem para arrasar no carnaval Período marcado por produções divertidas, mesmo com poucos eventos e sem folia nas ruas data permite usar e abusar da criatividade. Veja looks elaboradas pela influenciadora de beleza e maquiadora Jana Taffarel

O carnaval é aquele período de produções divertidas, com looks e maquiagens elaborados. Mesmo com poucos eventos e sem folia nas ruas, por conta das restrições devido à pandemia de covid-19, a data permite usar e abusar da criatividade para entrar no clima e apostar em makes coloridas e irreverentes para ir a um barzinho ou encontrar os amigos. A influenciadora de beleza e...