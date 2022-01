Magazine Trans destacam a importância do respeito à identidade de gênero No Dia da Visibilidade Trans, o POPULAR convida pessoas trans para contar as suas histórias e compartilhar opiniões sobre os assuntos que permeiam a data

“Eu fracassei. Sou o fracasso de tudo aquilo que esperavam que eu fosse. Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti”. O trecho é do poderoso discurso de Lina Pereira, também conhecida pelo nome artístico Linn da Quebrada, que apresentou a sua trajetória e identidade de gênero ao público e aos outros participantes do Big Brother Brasil 22 no último dia 17. Ao fina...