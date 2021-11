Magazine Tremor nas pálpebras acende sinal amarelo para a saúde Apesar de aparentemente inofensivo, tremor nas pálpebras pode ser indício de que algo não vai bem com a parte física e mental

O alerta foi sentido no consultório dos oftalmologistas. Há um movimento crescente de pacientes com uma queixa de um problema aparentemente inofensivo: tremor nas pálpebras. O que pouca gente sabe é que a contração súbita e involuntária dos músculos na região ocular, também conhecida como mioquimia palpebral, pode ser indício de que algo não vai bem com a saúd...