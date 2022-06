Com sessão única, marcada para 15 de julho, no Teatro Rio Vermelho, o espetáculo Queen Experience In Concert já está com ingressos à venda – eles podem ser adquiridos no site furandoafila.com.br e nas Óticas Diniz, com preços de R$ 70 a R$ 220 (nas opções de meia-entrada solidária, com doação de 2kg de alimentos não perecíveis). O musical presta um tributo a Freddie Mercury juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor e no set lista do show, não vão faltar sucessos como Don’t Stop me Now, Killer Queen, Under Pressure, dentre outros.

A banda Queen Experience é integrante do projeto Queen Experience In Concert, idealizado em 2018 pela BRZ Produções. Formada pelo vocalista André Abreu, Danilo Toledo (guitarra), Fábio del Popolo (baixo) e Guga Teixeira (bateria), o musical une o rock à música erudita, trazendo para um mesmo palco a formação original e uma orquestra sinfônica, todos conduzidos pelo maestro Eduardo Pereira, proporcionando ao público uma experiência única de imersão musical por meio de uma releitura da obra do Queen.

O Queen foi uma das mais populares bandas inglesas dos anos de 1970 e 1980, sendo precursora do rock tal como hoje o conhecemos. O início da banda se deu em 1967, em Londres. O grupo ganhou reconhecimento mundial e, mesmo após a morte de Freddie Mercury, continua querida e reconhecida.

A turnês do Queen Experience In Concert já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Foz do Iguaçu, Maceió, Joinville, Natal, Fortaleza, Manaus, Boa Vista, Campinas, Santos, entre outras. Também conta com uma experiência internacional, com turnê no Chile, Argentina e Uruguai.