Magazine Trio Brasileiro de Trombones participa de evento em Goiânia O trio foi criado em 2011 e conta com músicos de São Paulo que se destacam na cena nacional

O Trio Brasileiro de Trombones, que é formado por Eduardo Machado, Raphael Paixão e Ricardo Santos, está na capital participando da 7ª edição do Simpósio de Trombones do Estado de Goiás/Boneweek. O evento, com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, teve início ontem e segue até quinta-feira. Nesta terça, a programação é na sede da Orquestra Sinfônica de Goiânia e...