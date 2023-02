A festa popular que conecta um Brasil inteiro. A festa de todo mundo. Esse é conceito do Carnaval Globeleza que vai ganhar as ruas em 2023. A Globo prepara uma cobertura multiplataforma da manifestação popular, com carnaval de todos os tipos. Do espetáculo da avenida aos blocos de rua. Do samba ao axé, passando pelo frevo. É carnaval para todos os gostos, nas múltiplas janelas da Globo: na TV Globo, no Globoplay, nos canais por assinatura Multishow, GNT e GloboNews, e nas plataformas digitais (G1 e GShow).

Além da transmissão já tradicional dos desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, esse ano, a TV Globo retoma a exibição para todo o Brasil dos desfiles das escolas do grupo especial de São Paulo. Outra novidade é que a tela da Globo ganha outros sotaques e o público poderá acompanhar uma cobertura especial do trio Pipoca da Ivete, que será exibido direto de Salvador, além do inédito programa vespertino Glô na Rua, que fará a cobertura com links ao vivo dos desfiles dos blocos carnavalescos do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Florianópolis.

O grito de carnaval da TV Globo quem dará é Ivete Sangalo na quinta-feira, 16 de fevereiro, seguida pela transmissão dos desfiles de São Paulo, nos dias 17 e 18 de fevereiro. A transmissão da festa paulista será comandada pela nova dupla de apresentadores Aline Midlej e Rodrigo Bocardi, com comentários de Ailton Graça, Alemão do Cavaco e Celso Viafora.

Entre 18 e 21, vai ao ar o Glô na Rua, com apresentação de Rita Batista e Érico Brás, com flashes ao vivo da cobertura do carnaval de rua de cinco capitais brasileiras.

Sem perder o andamento do samba, Maju Coutinho e Alex Escobar comandam a apresentação dos desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20, com comentários de Milton Cunha e Pretinho da Serrinha. A transmissão dos desfiles do Rio e de São Paulo também poderá ser acompanhada pelo g1 e pelo globoplay, para não-assinantes logados.

Time da folia

O carnaval de rua também vai invadir a programação da GloboNews. De 18 a 21 de fevereiro, o canal intensifica o noticiário sobre a folia. Um time de repórteres do jornalismo acompanha, em tempo real, os blocos de ruas espalhados por todo país. Nos dias 18 e 19, haverá flashes ao vivo nas edições especiais das 10h, meio-dia, 15h, 18h e no Jornal das Dez. Já nos dias 20 e 21, os repórteres entrarão com informações atualizadas sobre os blocos nos telejornais Conexão, Estúdio i, GloboNews Mais, Edição das 18h e Jornal das Dez.

A folia carnavalesca toma conta ainda do Globoplay, GNT e Multishow, que trazem programações especiais pra marcar a festa popular que movimenta todo o país.

O Globoplay exibe na íntegra e ao vivo a passagem do trio Pipoca da Ivete, no dia 16, e até o dia 21, a apresentação de outros trios que se destacam no carnaval de Salvador, além da abertura do carnaval de Recife, no dia 17; do desfile do Galo da Madrugada, no dia 18; e, em Olinda, do desfile do Homem da Meia-Noite, no dia 18.

No sábado, 25 de fevereiro, o desfile das campeãs, no Rio, é exibido com exclusividade pelo Multishow e com exibição aberta no Globoplay, para não assinantes logados. A transmissão será comandada por Mariana Gross, com comentários de Milton Cunha, Lucinha Nobre e Ailton Graça, e uma cobertura irreverente feita por Victor Di Castro, Nany People, Ellen Roche e Rhudson Victor. As redes do Multishow também contarão com trechos exclusivos e melhores momentos do desfile.