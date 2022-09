A relação supostamente conturbada entre a brasileira Gisele Bündchen, 42, e o jogador de futebol Tom Brady, 45, tem virado piada até mesmo entre os companheiros de time do atleta. Segundo o Radar Online, até apelidos ele já recebeu por conta do climão com sua esposa, proveniente de uma suposta tentativa de separação que estampa páginas de jornais por todo o mundo.

De acordo com fontes do site, o respeitado jogador que foi sete vezes campeão do Super Bowl teria virado motivo de chacota no vestiário do Tampa Bay Buccaneers. É como se o melhor de todos os tempos na modalidade deixasse toda a pompa em segundo plano e tivesse de se rastejar para reconquistar a mulher.

Em agosto, Brady tirou 11 dias de folga dos treinos para tentar resolver problemas de casamento com Gisele. A própria modelo brasileira foi passar um tempo na Costa Rica com os filhos. Ela também revelou à revista Elle que gostaria que o marido passasse mais tempo com a família.

Fontes próximas ao casal contaram que os dois estão brigados. Os desentendimentos teriam começado depois que o jogador de futebol americano voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte, o que seria o desejo de Gisele.

