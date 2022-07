Uma das turminhas mais amadas do imaginário infantil brasileiro já está disponível no catálogo do Globoplay em Turma da Mônica – A Série. Com oito episódios, a obra, um original Globoplay, traz Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo), Cascão (Gabriel Moreira) e Milena (Emilly Nayara) no papel do quinteto protagonista. A história vai mostrar a chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) ao Bairro do Limoeiro e a sabotagem de sua festa. Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos e vão precisar superar suas inseguranças e revelar seus segredos para decifrar o mistério. Com as participações especiais de Mariana Ximenes, no papel de Madame Frufru, mãe de Carminha, e Fernando Caruso como Feitoso Araújo, Turma da Mônica – A Série tem redação final de Mariana Zatz e direção-geral de Daniel Rezende. A produção é da Biônica Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções.

Na trama, as crianças do Bairro do Limoeiro marcam presença na festa descolada de Carminha Frufru, que acaba de se mudar para uma mansão no bairro. Quando um balde de lama vira na cabeça de Carminha no meio do evento, Mônica é apontada como a principal suspeita. A festa se torna palco de uma investigação, conduzida pela maior fofoqueira do bairro, Denise (Becca Guerra). Agora, Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena precisam provar que são inocentes, mas nenhum sabe exatamente o quanto de responsabilidade cada um tem sobre o ocorrido.

“Turma da Mônica - A Série é a primeira história 100% original dessa versão live-action. O desafio foi amadurecer a dramaturgia de acordo com essa nova fase: a entrada na adolescência. Temas como padrões, a busca da perfeição e vulnerabilidade foram nossos guias nos roteiros, além das famosas perguntas ‘quem sou eu agora?’ e ‘devo me adaptar ao que todos esperam de mim nessa fase?’, que eram ditas o tempo todo na sala de roteiro”, conta o diretor Daniel Rezende.

Mônica é a principal suspeita: na semana anterior, ela havia fundado o “Clube da Turma”, um espaço para acolher todos os pré-adolescentes do bairro. Mas a chegada de Carminha muda tudo, já que resolve fundar o “Clube Frufru” e marca sua festa de inauguração para o mesmo dia do evento de Mônica. Dessa forma, a Dona da Rua é vista como a pessoa com mais motivação para atrapalhar a festa da concorrência. “A Mônica vai ter muitos dilemas. Acho que a disputa pela rua vai ficar pequena perto do que vem aí”, brinca a atriz Giulia Benite, que dá vida a Mônica.

Mas Mônica não está sozinha nas suspeitas de Denise. Magali é apontada como cúmplice, Cebolinha é acusado de ser o autor do desenho de um “plano infalível” que resultou no balde de lama, Cascão revela ter motivações contra Carminha, já que ela sempre reclamou de seu cheiro, e Milena se envolve na história quase por acidente, na tentativa de resgatar um bichinho de estimação da mansão Frufru. De certa forma, todos têm envolvimento nos eventos que levam ao balde de lama, mas seus segredos os impedem de revelar tudo o que sabem.

Encontrar o culpado não será suficiente. Há outras armadilhas pela casa de Carminha, e todos terão de superar as diferenças para combatê-las. Os amigos percebem que suas vergonhas e inseguranças os unem. De repente, estar coberto de lama não é tão ruim assim, desde que todos estejam juntos.

“É muito bom estar mais uma vez com esse elenco maravilhoso e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de cada um deles nesse novo projeto. A série está linda, cheia de mistério e com muita diversão. Está do jeitinho que a turma gosta, e ainda traz outros personagens, já conhecidos dos quadrinhos, como Milena, Denise e Carminha Frufu, que vão agitar ainda mais o Limoeiro. Todo mundo ficará ansioso para saber os desdobramentos das histórias. Não percam!”, vibra Mauricio de Sousa, criador dos personagens da Turma da Mônica.

O elenco de Turma da Mônica – A Série conta ainda com Pedro Motta (Quinzinho), Lais Villela (Marina), Vinicius Higo (Do Contra), Pedro Souza (Jeremias), Cauã Martins (Titi), Rodrigo Kenji (Nimbus), Lucas Infante (Humberto), Manuela Macedo (Penha) e Giovane Dodato (Dudu).