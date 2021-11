Magazine Turma do Cabeça Oca ganha quadrinhos contra o bullying Novo livro do quadrinista Christie Queiroz será neste sábado (27/11), em Goiânia

Preocupado com o alto índice de crianças que sofrem com o bullying, o autor Christie Queiroz decidiu contribuir com o debate e reuniu, e uma publicação bilíngue, uma história recheadas de emoções, amizade e amor. O lançamento do livro A Turma do Cabeça Oca contra o Bullying será neste sábado (27/11), na Lojinha do Cabeça, em Goiânia, das 10 às 15 horas. A entrada é ...