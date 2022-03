Magazine Um artista singular Divino Sobral, artista plástico, pesquisador e crítico de arte

Acompanho o trabalho do Estêvão há muito tempo. A primeira vez que vi a obra dele foi no prêmio Sesi Arte e Criatividade quando ele se inscreveu e ganhou como artista revelação. Depois, participou do projeto Trampolim, período que estava ainda em formação, descobrindo seu repertório, o tipo de linha de desenho que ia adotar, a cor ainda era algo muito tímido no tra...