Magazine Um canal para ser ouvido Fernando Tolentino é voluntário do CVV Goiânia há seis anos e conta ao POPULAR como é o trabalho da instituição e quem pode se tornar um voluntário – e ele já adianta que a localização já não é mais uma limitação para o trabalho

Há 60 anos, o Centro de Valorização da Vida (CVV) atua no Brasil como uma associação civil sem fins lucrativos que trabalha na prevenção do suicídio. Os voluntários atendem gratuitamente todas as pessoas que queiram conversar, de modo anônimo e sigiloso. Os canais funcionam 24 horas por dia, com as opções de ligação telefônica por intermédio do número 188 (sem custo de l...