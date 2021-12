Magazine Um circo no meio do caminho

O fascínio de Eloisa com o universo circense é, segundo ela, difícil de explicar. “É uma paixão, um encantamento”, diz. Essa relação começou na infância, quando a artista criou a ideia fixa de que o seu destino era fugir com um circo. “Quando um circo anunciava a chegada na cidade, eu corria para a porta da casa da minha mãe e tentava chamar a atenção do pessoal de todo jei...