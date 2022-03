Magazine Um Dia de Crime traz Michael Bay atrás de herói perdido Diretor retorna à falência do sonho americano para apontar futuro de esperança com sequência de ação

Michael Bay já abordou a sociedade americana sob diversas perspectivas ao longo de sua carreira. Um de seus grandes momentos é em Sem Dor, Sem Ganho, obra que estuda a falência do sonho americano. Em Ambulância: Um Dia de Crime, que estreou nesta quinta-feira (24), o diretor retorna à temática com um novo recorte, trabalhando com arquétipos quebrados em um país ...