Um dia após o anúncio dos participantes do BBB 23, jornalistas e influenciadores puderam conhecer a casa mais vigiada do Brasil antes da chegada dos novos moradores que ficarão três meses confinados. O POPULAR embarcou nessa viagem para contar detalhes do reality que começa para valer na próxima segunda-feira (16/1).

Os brothers e sisters por um dia foram recebidos na entrada do estúdio onde a casa está montada pelo big boss Boninho, que deu as orientações aos pseudoparticipantes. O objetivo era proporcionar uma experiência similar ao que se passa com os confinados, com direito a dummies, participação em prova, confessionário e até falsas eliminações.

A dinâmica foi realizada na área externa. Quem pegasse a bolinha dourada (o meu caso) permaneceria na dinâmica e poderia conhecer a parte interna da casa. Quem pegasse a bolinha branca teria que eliminar um participante.

Quatro integrantes do grupo receberam indicações. Eles foram informados que, para eles, a experiência terminaria ali. A despedida deixou alguns colegas de profissão consternados.

Quando a porta da sala se abriu, Tadeu Schmidt, que até então só era ouvido pelo áudio, apareceu para recepcionar os sobreviventes. Depois de reunir o grupo para uma conversa na sala, onde cada um falou sobre a tristeza ou o alívio, o apresentador avisou que as eliminações eram falsas, para alegria geral do grupo.

Depois do retorno dos eliminados, Tadeu Schmidt fez um tour pela big house, explicando os detalhes de cada cômodo. Entre as novidades, o botão de desistência agora conta com uma câmera especial. Será que algum brother vai seguir os passos de Tiago Abravanel na edição 2022? Caso isso aconteça, é close na certa. “Vai dar para ver a cara da pessoa no momento exato em que ela apertar o botão”, disse Tadeu.

“Viagens” é justamente o tema da decoração desta edição. A sala é praticamente uma volta ao mundo, onde o conhecido telão, por onde os participantes conversam com o apresentador, está rodeado por souvenirs de diversos países.

O banheiro é inspirado em uma gruta, enquanto os quartos estão divididos entre deserto (o menor) e fundo do mar (o maior), com destaque para uma cama redonda, remetendo à ideia de concha. Na parte externa, dois big fones, um de cada lado, estão a postos para aquela mensagem “atenção” que o Brasil inteiro conhece.

A piscina continua linda, mas o grupo não pode dar o desejado mergulho porque estava testando o sistema de comunicação que atenderá os brothers de verdade. “Cuidado com os microfones. Não pulem na piscina para não danificar os microfones. Eles valem muuuuitas estalecas”, alertou o big boss. Quem sabe em uma próxima!

A jornalista viajou a convite da Rede Globo