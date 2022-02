Magazine Um grupo modernista Entre os participantes da Semana de 1922, alguns tornaram-se referência na cultura nacional para muito além daquele evento. Veja alguns deles.

Mário de Andrade (1893-1945) – Foi um dos principais nomes não só do modernismo, mas para as gerações que vieram depois. Foi um defensor do patrimônio cultural nacional, ajudando a criar o atual Iphan. Também é autor de livros como Amar, Verbo Intransitivo. Anita Malfatti (1889-1964) – Pintora pioneira na arte moderna no Brasil, são dela alguma...