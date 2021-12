Magazine Uma playlist especial no “Show da Virada”

Para entrar no clima do réveillon, não pode faltar uma boa trilha sonora. Por isso, o Show da Virada, exibido anualmente desde 1998 pela Globo, em diferentes formatos, se tornou uma tradição nas festas de fim de ano, seja com a família ou com os amigos. Neste 31 de dezembro, não poderia ser diferente - afinal, só uma noite de muita música para começar 2022 com astral renova...