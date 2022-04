Magazine Urbano Music Festival: evento em Morrinhos promete diversidade musical Festival terá apresentação de artistas que transitam em gêneros como hip-hop, rap, funk e eletrônica

Acontece em Morrinhos, nos próximos dias 15 e 16 de abril, a segunda edição do Urbano Music Festival (UMF), evento que contará com apresentações de nomes de destaque do rap e hip-hop como Hungria, Xamã e Tribo da Periferia. Para a organização, festival chega em momento de expansão e deve registrar dobro do público em comparação com última edição. Ao POPULAR, o empresário do ramo ...