Usando um vestido preto com fendas laterais e decote, a apresentadora Rafa Kalimann compartilhou nas redes sociais fotos que fez em um mini ensaio fotográfico. Os seguidores, por sua vez, não pouparam elogios na publicação da influenciadora digital: “perfeita”, “tô [sic] amando você assim”, “deusa”, “maravilhosa”.

Recentemente, a apresentadora do Papo BBB disse em uma entrevista que que já teve uma imagem distorcida de seu corpo e que, para estar dentro do padrão estético fazia dietas malucas, ficava sem comer, tomava sopa de berinjela por vários dias. “"Me arrependo do que fiz e sei que meu corpo sentiu o impacto disso várias vezes. Há um ano, faço reeducação alimentar. E vejo que poderia ter sido mais fácil", comentou.

Leia também:

Rafa Kalimann fala que programa Casa Kalimann 'não foi bom para o público'

Rafa Kalimann faz retiro espiritual após sofrer ataques na web